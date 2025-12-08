Un problema más de la energía nuclear: los precios del uranio se disparan

“El renacimiento nuclear apenas está comenzando”, afirma Mobeen Tahir, director de Investigación Macroeconómica y Soluciones Tácticas en WisdomTree, una gestora estadounidense especializada en gestión pasiva. Actualmente, unas 64 centrales nucleares están en construcción en todo el mundo y otras 110 están planificadas. Pero la disponibilidad de la materia prima que da soporte a esta energía —el uranio— puede aguar la fiesta... Sigue en #1
La extracción de uranio no es suficiente ni para duplicar el número de centrales, pero China está disparada construyendo.
Los expertos ya decían que empezaríamos a tener problemas con el uranio para finales de esta década, parece que se confundieron por bastante.
El mundo vive un bum nuclear. El interés en esta fuente energética está en su nivel más alto desde la crisis del petróleo de la década de 1970, según la Agencia Internacional de Energía (AIE). La meta global de descarbonizar la economía, junto con la necesidad de fortalecer la seguridad energética, ha impulsado un renovado atractivo. Hoy existen 407 reactores activos repartidos en 40 países. Si bien algunas naciones habían eliminado gradualmente sus centrales de forma anticipada, la… » ver todo el comentario