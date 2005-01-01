edición general
El problema de la Justicia bajo la Guerra Cognitiva

En este paisaje, la justicia se convierte en un horizonte que siempre se aleja. Las causas se alargan, los juicios se dilatan, los veredictos se dosifican según la conveniencia política. Mientras tanto, la desigualdad se administra con eficacia quirúrgica: no se erradica, se modula para evitar estallidos. La legalidad funciona como un dique que regula el flujo del descontento, permitiendo pequeñas victorias que confirmen la ilusión de imparcialidad, mientras lo esencial permanece intacto.

carakola #5 carakola
#3 No es del "del gobierno de Venezuela", es de propiedad multiestatal. No hace falta mentir para criticar el texto si no estás de acuerdo con lo que dice.
lobotomico2 #6 lobotomico2
#5 Que si, ponlo todo, anda.

Telesur (estilizado como teleSUR) es un canal de televisión abierta multiestatal latinoamericano de noticias, con sede central en la ciudad de Caracas, Venezuela.[1] Opera bajo el nombre legal de La Nueva Televisión del Sur C.A. Fue fundada en enero de 2005[2] bajo la jurisdicción del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información de Venezuela, inició sus transmisiones el 24 de julio de 2005 desde el Teatro Teresa Carreño de Caracas, capital de Venezuela.

A tomar el pelo a otro.
lobotomico2 #1 lobotomico2
Puede dar Venezuela lecciones sobre una justicia independiente?

En Meneame si.
carakola #2 carakola
#1 El autor es mexicano y trabaja en Argentina: rebelion.org/autor/fernando-buen-abad-dominguez/ Menos gilipolleces si no es mucho pedir. :troll:
lobotomico2 #3 lobotomico2 *
#2 El medio es del gobierno de Venezuela, que es quien lo publica.

Te aseguro que no van a publicar uno criticando a Maduro, ni de articulista mexicano, ni argentino.

Toma el pelo a otro.
#4 perej *
#2 hay cazurros que nunca dejan de jugar su guerra de bandos, no importa el contenido, solo si es pro o anti su bando.

Buen artículo, reflexiones interesantes.
