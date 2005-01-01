En este paisaje, la justicia se convierte en un horizonte que siempre se aleja. Las causas se alargan, los juicios se dilatan, los veredictos se dosifican según la conveniencia política. Mientras tanto, la desigualdad se administra con eficacia quirúrgica: no se erradica, se modula para evitar estallidos. La legalidad funciona como un dique que regula el flujo del descontento, permitiendo pequeñas victorias que confirmen la ilusión de imparcialidad, mientras lo esencial permanece intacto.
| etiquetas: guerra cognitiva , justicia , desigualdad
Telesur (estilizado como teleSUR) es un canal de televisión abierta multiestatal latinoamericano de noticias, con sede central en la ciudad de Caracas, Venezuela.[1] Opera bajo el nombre legal de La Nueva Televisión del Sur C.A. Fue fundada en enero de 2005[2] bajo la jurisdicción del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información de Venezuela, inició sus transmisiones el 24 de julio de 2005 desde el Teatro Teresa Carreño de Caracas, capital de Venezuela.
