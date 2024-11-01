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«El problema de fondo es que en este país no se lee»
El estado de salud de las librerías y de la lectura en una conversación con tres libreros independientes.
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lectura
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#2
cenutrios_unidos
Muchas veces ni me leo la entradilla...
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#1
MoñecoTeDrapo
¿Es que nadie va a pensar en
los niños
el IVA de los libros?
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#3
Archaic_Abattoir
Disculpe, pero leer no cambia nada.
La prueba la tiene en nuestro flamante ministro de economía, el señor Carlos Cuerpo. Una persona que no dudo que sea un gran lector y erudito y ahí está aplicando políticas económicas neoliberales que aumentan la desigualdad y el sufrimiento de la clase trabajadora.
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los niñosel IVA de los libros?
La prueba la tiene en nuestro flamante ministro de economía, el señor Carlos Cuerpo. Una persona que no dudo que sea un gran lector y erudito y ahí está aplicando políticas económicas neoliberales que aumentan la desigualdad y el sufrimiento de la clase trabajadora.