·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11165
clics
Mapa de evolución de la guerra de Ucrania desde 2022 hasta hoy. Un pequeño análisis
7680
clics
Los cuatro motores se apagaron a 37.000 pies de altura, y el anuncio del capitán se convirtió en la comunicación más tranquila de la historia de la aviación
4413
clics
El barco que naufragó porque un rey no quiso hacer caso a sus ingenieros
3369
clics
Patatas a lo pobre: una receta barata y sin alardes
3764
clics
En los 80 ya clonaban caras sin necesidad de IA: 'Regreso al futuro' sustituyó un actor por una máscara y no nos dimos cuenta
más votadas
1079
RTVE confirma que España no participará en Eurovisión 2026 tras la votación que permite participar a Israel
795
Países Bajos hace oficial su retirada de Eurovisión 2026
696
Irlanda se retira de Eurovisión 2026
501
Eslovenia confirma su retirada de Eurovisión 2026
695
El hospital de Torrejón despidió a cuatro directivos que denunciaron las órdenes de rechazar pacientes
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
86
clics
“El problema del consumo infantilizado afecta a toda la industria cultural”
"Existe un público infantilizado, eso sí. Pero como en todas partes, también. Me refiero a un cierto sector que solo consume cómic de superhéroes, o qué sé yo, novelas de Pérez-Reverte...
|
etiquetas
:
comic
,
superheroes
,
perez reverte
,
consumo
2
1
2
K
24
actualidad
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
1
2
K
24
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
YSiguesLeyendo
... Pero el problema no son los superhéroes, ni siquiera –aunque creo que me arrepiento de lo que voy a decir– Pérez-Reverte. El problema es la palabra consumir. Vamos, que no es un problema específico del cómic. Afecta a la industria cultural en su conjunto. "
SÍ, QUIENES LEEN A ARTURO SON DEL MISMO PERFIL INFANTILOIDE QUE LOS NENES QUE LEEN UN CÓMIC DE SUPERHÉROES. oléee, bien dicho!
0
K
20
#2
Katos
#1
no tiene ni puto sentido
2
K
24
#3
Ingjen
#2
yo he pensado que era el mundo today. Vaya chorrada de artículo
1
K
14
#4
sald64059
Aquí tenemos a alguien muy contento de haberse conocido.
escribe como el puto culo, eso sí.
1
K
14
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
escribe como el puto culo, eso sí.