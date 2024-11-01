Un problema con la cápsula espacial tripulada china Shenzhou 20 retrasa la vuelta a casa de su tripulación

El pasado 31 de octubre la cápsula tripulada Shenzhou 21 llegó a la estación espacial china (CSS por sus siglas en ingles) con tres tripulantes a bordo para dar el relevo a la tripulación que llevaba allí desde el 24 de abril. La idea era que la tripulación relevada hubiera vuelto a tierra el pasado miércoles 5. Pero dudas acerca del estado de su cápsula, la Shenzhou 20, durante su preparación para el retorno a casa han hecho que aún sigan a bordo de la CSS. Y sin fecha de retorno por ahora.