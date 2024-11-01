China retrasa el regreso de la tripulación del Shenzhou-20 tras el presunto impacto de desechos espaciales (EN).

La agencia de vuelos espaciales tripulados de China retrasó el regreso programado a la Tierra de una nave espacial tripulada Shenzhou debido a un presunto impacto de desechos espaciales. “Se sospecha que la nave espacial tripulada Shenzhou-20 fue golpeada por un pequeño trozo de desechos espaciales, y se están realizando análisis de impacto y evaluación de riesgos”, decía la declaración del 5 de noviembre.