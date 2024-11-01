edición general
China retrasa el regreso de la tripulación del Shenzhou-20 tras el presunto impacto de desechos espaciales (EN).

La agencia de vuelos espaciales tripulados de China retrasó el regreso programado a la Tierra de una nave espacial tripulada Shenzhou debido a un presunto impacto de desechos espaciales. “Se sospecha que la nave espacial tripulada Shenzhou-20 fue golpeada por un pequeño trozo de desechos espaciales, y se están realizando análisis de impacto y evaluación de riesgos”, decía la declaración del 5 de noviembre.

2 comentarios
powernergia #1 powernergia
Lo mismo tienen que pedir ayuda a Musk para que los rescate.

No.
xD xD
#2 diosmioporque
Aunque sean trozos pequeños, a la velocidad que van llevan una enorme energía. Un día de estos alguien se va a llevar un "regalito" ahí arriba. La probabilidad es pequeña pero no cero.
Es posible que el impacto lo sintieran los taikonautas en la estación, habiéndolo visto venir con radar, o no. Uf !
