Es probable que la India rechace la propuesta rusa del Su-57E

Moscú ha propuesto una de sus ofertas de defensa más radicales en décadas: la producción bajo licencia completa del caza furtivo de quinta generación Su-57E en India, la transferencia completa de tecnología e incluso el desarrollo de una variante biplaza adaptada. A pesar del entusiasmo ruso, India hizo una propuesta de adquisición de 114 cazas Rafale este septiembre, lo que refuerza la percepción de que la plataforma francesa sigue siendo la favorita. La próxima visita de Putin incidirá en que China vuela dos cazas furtivos (J-20 y J-35) y que