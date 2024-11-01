edición general
Es probable que la India rechace la propuesta rusa del Su-57E

Moscú ha propuesto una de sus ofertas de defensa más radicales en décadas: la producción bajo licencia completa del caza furtivo de quinta generación Su-57E en India, la transferencia completa de tecnología e incluso el desarrollo de una variante biplaza adaptada. A pesar del entusiasmo ruso, India hizo una propuesta de adquisición de 114 cazas Rafale este septiembre, lo que refuerza la percepción de que la plataforma francesa sigue siendo la favorita. La próxima visita de Putin incidirá en que China vuela dos cazas furtivos (J-20 y J-35) y que

| etiquetas: su-57e , india , rosoborenexport , j-20 , j-35 , rafale , putin
7 comentarios
Antipalancas21 #2 Antipalancas21 *
India en contra de Rusia, por una avión.
Connect #1 Connect *
No tiene sentido. Dassault Aviation no tiene capacidad de producción. Van retrasados en pedidos. Hay que tener en cuenta que sacan unos 3 o 4 aviones por mes. Ni medio centenar al año.

Esos 114 rafales no los verán hasta dentro de siete, ocho o diez años. Por que además Francia se comprometió a vender otros 100 a Ucrania. Que si ya nadie se creía esa venta por falta de capacidad, con esto de India, Ucrania ya se puede olvidar. India pagará, Ucrania a saber
Barney_77 #3 Barney_77
#1 Y seguro que Rusia puede producir aviones con suficiente cadencia para exportarlos...
Don_Pixote #4 Don_Pixote
#1 aún le deben 12 a Argelia y van a 2 por año

Les sale bien esperar a los Rafales y dejarse de humo
Priorat #5 Priorat
#1 Tiene total sentido. Tienen una guerra en marcha. Han muerto cientos de miles de rusos. Y resulta que no has usado tu caza chachi guay. Si tú no crees en tu producto, ¿por qué van a hacerlo los demás?
Artillero #6 Artillero
#1 han reabierto una nueva cadena de fabricación hace un par de semanas.
Además India querrá meter mano en fabricación de piezas/ensamblaje.
No lo veo tan disparatado la compra, y callaría muchas dudas tras la última batalla aérea contra Pakistán.
#7 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 El Su-57E es tan invisible que no lo han visto ni los rusos volando por Ucrania.

Si ni ellos confían en que sean furtivos, menos los indios
