Es probable que la India rechace la propuesta rusa del Su-57E

Moscú ha propuesto una de sus ofertas de defensa más radicales en décadas: la producción bajo licencia completa del caza furtivo de quinta generación Su-57E en India, la transferencia completa de tecnología e incluso el desarrollo de una variante biplaza adaptada. A pesar del entusiasmo ruso, India hizo una propuesta de adquisición de 114 cazas Rafale este septiembre, lo que refuerza la percepción de que la plataforma francesa sigue siendo la favorita. La próxima visita de Putin incidirá en que China vuela dos cazas furtivos (J-20 y J-35) y que
Esos 114 rafales no los verán hasta dentro de siete, ocho o diez años. Por que además Francia se comprometió a vender otros 100 a Ucrania. Que si ya nadie se creía esa venta por falta de capacidad, con esto de India, Ucrania ya se puede olvidar. India pagará, Ucrania a saber
Les sale bien esperar a los Rafales y dejarse de humo
Además India querrá meter mano en fabricación de piezas/ensamblaje.
No lo veo tan disparatado la compra, y callaría muchas dudas tras la última batalla aérea contra Pakistán.
Si ni ellos confían en que sean furtivos, menos los indios