Probabilidad de presencia de bosques primarios y antiguos [ENG]  

Mapa a una resolución de 250 m de cuadrícula, implementado por Sabatini et al. (2020b) mediante un modelo de árboles de regresión potenciados (boosted regression trees) con estructura espacial explícita, que relaciona la presencia de bosques primarios y antiguos con 15 predictores biofísicos, socioeconómicos y de uso histórico del suelo. Las áreas de la UE fuera del dominio del mapa no se incluyen en el modelo.