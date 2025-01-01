Principios para afrontar el cambiante orden mundial por Ray Dalio [ENG]

Creo que el mundo está cambiando de maneras trascendentales que no han ocurrido antes en nuestras vidas, pero sí muchas veces en la historia. Por eso, sabía que necesitaba estudiar los cambios del pasado para comprender lo que está sucediendo ahora y anticipar lo que probablemente sucederá. Compartí lo que aprendí en mi libro, Principios para Lidiar con el Orden Mundial Cambiante, y espero que esta animación les permita comprender fácilmente las ideas clave del libro de una manera sencilla y entretenida. En los primeros 18 minutos, comprenderá