Principales cardenales católicos de EEUU cuestionan moralidad de la política exterior del país

Principales cardenales católicos de EEUU cuestionan moralidad de la política exterior del país

Tres arzobispos católicos estadounidenses denunciaron el lunes la dirección de la política exterior de Washington, afirmando que el "papel moral del país en la lucha contra el mal en todo el mundo" está en entredicho y que la acción militar sólo debe utilizarse como último recurso. "En 2026, Estados Unidos ha entrado en el debate más profundo y agudo sobre el fundamento moral de las acciones de Estados Unidos en el mundo desde el final de la Guerra Fría", dijeron los tres arzobispos católicos estadounidenses de más alto rango.

Creo que hay mas de 3 arzobispos en gringolandia
Que dira el resto? :roll:
Reinstauración del tratado de Tordesillas y la santa inquisición ya. Todos esos bautistas, congregacionistas y demás herejes, a la estaca.
