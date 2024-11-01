edición general
El principal periódico económico de Francia, atónito con lo que pasa en España: en Génova 13 van a empezar mal el finde

El principal periódico económico de Francia, atónito con lo que pasa en España: en Génova 13 van a empezar mal el finde

El diario francés The Echos, el principal periódico económico de Francia, ha dedicado un artículo a analizar la anomalía que vive España después de tres años sin Presupuestos Generales del Estado. "En piloto automático": sin presupuesto durante tres años, España marcha de maravilla, reza el enunciado del texto del citado medio, donde analizan cómo el país, a pesar de no aprobar sus cuentas, registra "un sólido crecimiento y avance hacia el reequilibrio de las finanzas públicas".

#1 chocoleches
No es tan raro, Bélgica estuvo dos años con el gobierno en funciones, y no les iba mal.
#2 condeChocula
#1 y ahora están genial
Asimismov #10 Asimismov
#2 Bruselas es la que está a punto de no pagar sus deudas.
kevers #5 kevers
#1 creo que fue incluso a mejor.
bacilo #11 bacilo
#1 y ahora es un estado fallido con las mafias de la droga.
kevers #7 kevers
Me quedo con esto:

"Casi se podría decir que el país funciona mejor sin presupuesto, ya que esto frena la tentación de un gasto público desmedido"
Star_Stop #9 Star_Stop
#7 La deuda sigue creciendo, así que eso de que va mejor...
RedKanan #6 RedKanan *
"la falta de presupuesto no ha impedido el funcionamiento del reino"

¿Pero qué tontería es esta? Que no se aprueben presupuestos nuevos no significa que no haya presupuestos. Se prorrogan los últimos usados.
Esto no es como el cierre de EEUU en el que los funcionarios dejan de cobrar y de trabajar.
Mikhail #3 Mikhail
No soporto los titulares de esta cosa que algunos llaman periódico... >:-(
#4 Borgiano
Y es que España va muy bien, va muy bien pa los de siempre...
txutxo #8 txutxo
Y sin políticos, funcionaría mejor todavía.
