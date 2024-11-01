El principal periódico económico de Francia, atónito con lo que pasa en España: en Génova 13 van a empezar mal el finde

El diario francés The Echos, el principal periódico económico de Francia, ha dedicado un artículo a analizar la anomalía que vive España después de tres años sin Presupuestos Generales del Estado. "En piloto automático": sin presupuesto durante tres años, España marcha de maravilla, reza el enunciado del texto del citado medio, donde analizan cómo el país, a pesar de no aprobar sus cuentas, registra "un sólido crecimiento y avance hacia el reequilibrio de las finanzas públicas".
"Casi se podría decir que el país funciona mejor sin presupuesto, ya que esto frena la tentación de un gasto público desmedido"
¿Pero qué tontería es esta? Que no se aprueben presupuestos nuevos no significa que no haya presupuestos. Se prorrogan los últimos usados.
Esto no es como el cierre de EEUU en el que los funcionarios dejan de cobrar y de trabajar.