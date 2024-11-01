El principal periódico económico de Francia, atónito con lo que pasa en España: en Génova 13 van a empezar mal el finde

El diario francés The Echos, el principal periódico económico de Francia, ha dedicado un artículo a analizar la anomalía que vive España después de tres años sin Presupuestos Generales del Estado. "En piloto automático": sin presupuesto durante tres años, España marcha de maravilla, reza el enunciado del texto del citado medio, donde analizan cómo el país, a pesar de no aprobar sus cuentas, registra "un sólido crecimiento y avance hacia el reequilibrio de las finanzas públicas".