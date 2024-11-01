El principal banco de Alemania, Deutsche Bank, en problemas por vínculos con Jeffrey Epstein

Deutsche Bank, el mayor banco de Alemania, gestionaba gran parte de los activos de Jeffrey Epstein a través de 40 cuentas. Esta revelación tuvo consecuencias. Las acciones del banco cayeron un 5,49 % el 4 de febrero tras la publicación de nuevos archivos de Epstein que detallaban sus actividades delictivas. Epstein era un delincuente sexual. Estaba detenido a la espera de juicio por nuevos cargos cuando falleció en agosto de 2019 con un patrimonio neto de casi 600 millones de dólares. Según documentos , Deutsche Bank lo contrató como cliente.