El principal banco de Alemania, Deutsche Bank, en problemas por vínculos con Jeffrey Epstein

Deutsche Bank, el mayor banco de Alemania, gestionaba gran parte de los activos de Jeffrey Epstein a través de 40 cuentas. Esta revelación tuvo consecuencias. Las acciones del banco cayeron un 5,49 % el 4 de febrero tras la publicación de nuevos archivos de Epstein que detallaban sus actividades delictivas. Epstein era un delincuente sexual. Estaba detenido a la espera de juicio por nuevos cargos cuando falleció en agosto de 2019 con un patrimonio neto de casi 600 millones de dólares. Según documentos , Deutsche Bank lo contrató como cliente.

Debe ser el menor de los problemas de ese banco... Pero es demasiado grande para caer y está en esa situación desde antes de 2008.
....Además, Cecilia Steen, empleada de la oficina de JPMorgan en Londres, es socia de Jeffrey Epstein desde hace mucho tiempo. Le envió un mensaje al delincuente sexual convicto para jurarle lealtad pocos días antes de su muerte....
"Deutsche Bank lo contrató como cliente" ... ¿Los bancos te contratan como "cliente"? Qué raro... :troll:
