Por qué la principal asociación de académicos del genocidio del mundo ha concluido que Israel comete uno en Gaza

Elisenda Calvet lleva cuatro años en la junta directiva de la principal organización de estudiosos del genocidio del mundo, una tarea que compagina con su trabajo como profesora de Derecho Internacional Público en la Universitat de Barcelona (UB). A finales de agosto, la Asociación Internacional de Académicos del Genocidio (IAGS, por sus siglas en inglés) aprobó una resolución que declara que las acciones de Israel en Gaza, que se han cobrado cerca de 65.000 vidas, encajan en la definición legal de este crimen en el derecho internacional.