La principal agencia de noticias de Rusia llega a un acuerdo con Corea del Norte para combatir las 'fake news' [eng]

Las principales agencias de noticias de Rusia y Corea del Norte han firmado un acuerdo para combatir conjuntamente las 'fake news' e intercambiar información, el último ejemplo de cooperación mediática entre los dos aliados. Una delegación encabezada por Andrei Kondrashov, director general de la agencia TASS, se reunió con su homólogo Kim Pyong Ho, de la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA), para firmar el nuevo acuerdo de cooperación, según anunció la Embajada rusa en Corea del Norte a través de Telegram.