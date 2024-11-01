edición general
El principal adulador de Trump critica abiertamente la guerra «repugnante y malvada» (Eng)

Tucker Carlson —conocido comentarista conservador estadounidense— lanzó fuertes críticas al ataque coordinado entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Lo calificó de “absolutamente repugnante y malvado” en una entrevista con ABC News, rechazando la implicación militar norteamericana en lo que considera un conflicto innecesario.

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
La derecha woke encabezada por Tucker Carlson y seguida de Marjorie Taylor Greene criticando a Trump por saltarse el congreso :popcorn:
themarquesito #2 themarquesito
#1 Todos empiezan a ser wokes
obmultimedia #5 obmultimedia
#2 Woke es todo lo que no les gusta.
Rembrandt #3 Rembrandt *
Tucker Carlson (y la otra pirada MTG) ... es como si Inda o Vito Quiles critican a Abascal o Feijoó..... a quien coño le importa? Al final son la misma mierda y buscan exactamente lo mismo.
#4 MenéameApesta
Creo que los poderes económicos están encantados con Trump. La realidad es que EEUU estaba perdiendo influencia en casi todo el mundo y ahora la que la pierde es China. En realidad ya le empezó a ir muy bien tras la invasión de Rusia a Ucrania consiguiendo enemistar a Europa con Rusia para lo que queda de siglo.

Lo que opine la gente cada día importa menos, lo que opine la comunidad internacional también. Si consiguen que la fuerza sea la única herramienta efectiva sin que la mayoría de…   » ver todo el comentario
