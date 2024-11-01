edición general
El Principado de Asturias da el primer paso para poner tope al precio de los alquileres en seis concejos

El Gobierno regional hace público el inicio de los primeros doce expedientes, aunque la medida podría afectar a una veintena de áreas

Feindesland #1 Feindesland
Una idea sin fisuras.

:palm:
5 K 46
Lyovin81 #2 Lyovin81 *
#1 mejor dejar que los precios se sigan disparando, no sea que los parásitos rentistas tengan que trabajar y no puedan dedicar su tiempo a tocarse los cojones, o incluso peor, que tengan que dejar de aburrirnos con viñetas de mierda hechas con IA, sin gracia ninguna, o textos pretenciosos porque de la resaca se creen Bukowski y en realidad son unos penas.
3 K 53
Canha #4 Canha
#2 pero es que esta demostrado que esta medida ll que hace es bajar los precios de venta , lo cual es bueno, y reducir la oferta del alquiler, lo que es malo. Y el precio de venta que baja no compensa la cantidad de inmuebles que salen de régimen del alquiler
1 K 31
Feindesland #8 Feindesland
#7 Ya te ha respondido #4.

Esto baja los precios de venta y eleva los precios de alquiler.

Una cosa es la ideología y otra resolver los problemas.
0 K 20
Andreham #9 Andreham
#4 #8 Es decir, que la gente puede comprar viviendas y dejar de vivir de alquiler dándole el dinero a otros para que compren viviendas.

Entiendo que ahora vuestro "argumento" será que las casas las comprarán extranjeros o gente que ya tiene dinero y no quien debe hacerlo.

La solución a ello, pues, son medidas de izquierdas:
-Prohibición a personas jurídicas de obtener viviendas.
-Exenciones fiscales para primera vivienda.
-Multas por viviendas no ocupadas.
-Multas por acaparación…   » ver todo el comentario
0 K 8
jonolulu #5 jonolulu *
#2 La solución para algunos es asfaltar las playas y prados de cualquier rincón asturiano y hacer torres muy altas
1 K 27
Lyovin81 #6 Lyovin81
#5 pues ojalá se acaben tirando de ellas, los muy hijos de puta.
0 K 6
Olepoint #7 Olepoint
#1 ¿ Existen planes perfectos ? Deléitame

Al menos es un plan, y deja claro, que las políticas en materia de vivienda están (transferidas integramente) en manos de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos.

La mayoría de los problemas graves que tenemos es porque votámos erróneamente, contra nuestros propios intereses como trabajadores.

Debe haber una fuerza política (al menos una, sino más) que representa los intereses de los muy, muy ricos y de los fondos especulativos, el…   » ver todo el comentario
0 K 8
jonolulu #3 jonolulu *
El problema de Asturias más que el alquiler en sí es la compra de vivienda por parte de foráneos y fondos de inversión que no la quieren para vivir. Al final reducen la vivienda habitacional disponible, tanto para compra como para alquiler. La subida de precio de alquiler solo es la consecuencia. Mientras no se meta mano a eso...
0 K 16

