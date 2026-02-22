Primicia: Los demócratas que trabajan en un informe secreto descubrieron que Gaza le costó votos a Harris [ING]

Altos cargos demócratas que trabajaron en la autopsia aún secreta del partido sobre las elecciones de 2024 concluyeron que Kamala Harris perdió un apoyo significativo debido al enfoque de la administración Biden sobre la guerra en Gaza, según ha sabido Axios. La intriga: El Proyecto Político del IMEU acusa ahora al Comité Nacional Demócrata (DNC) de ocultar su informe, en parte debido a sus conclusiones sobre Israel.