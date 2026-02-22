edición general
Primicia: Los demócratas que trabajan en un informe secreto descubrieron que Gaza le costó votos a Harris [ING]

Altos cargos demócratas que trabajaron en la autopsia aún secreta del partido sobre las elecciones de 2024 concluyeron que Kamala Harris perdió un apoyo significativo debido al enfoque de la administración Biden sobre la guerra en Gaza, según ha sabido Axios. La intriga: El Proyecto Político del IMEU acusa ahora al Comité Nacional Demócrata (DNC) de ocultar su informe, en parte debido a sus conclusiones sobre Israel.

6 comentarios
zentropia
Y votaron a Trump que propone su plan de paz para Gaza...

milkarri
#2 La gente no cambia de bando así como así, no van a votar y ya está.

zentropia
#3 solo hay 2 partidos en USA. No ir a votar es dar medio voto al contrincante.
Lo quieras o no.

verdor
Pes si esto les sorprende...

tul
#1 quien se iba a imaginar que dar su apoyo publico a un regimen de aparheid y blanquear un genocidio les iba a pasar factura en las urnas? xD no se podia saber xD xD


