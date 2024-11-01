Los primeros en bajarse al moro  

(...) Antes de 1860 los testimonios de viajeros españoles que habían visitado Marruecos, lejos de contener valoraciones negativas, solían presentar los efectos del kif y el hachís como placenteros y agradables; en cambio, a partir de la guerra de España contra el Reino Alauita se sucedieron las informaciones sesgadas, estereotipadas, distorsionadas y completamente falsas, llegando a afirmarse que su abuso podía conducir a la locura y la imbecilidad e incluso ocasionar la muerte.
| etiquetas: cannabis , españa , marruecos , hachís , arnavat , kif , opio
Es como los testimonios de tabaco de antes de los 50 que igual decian todo bien, nadie decia nada de cancer.
Aunque el perfil de españoles que se pasaban por Marruecos antes de 1860, era bastante acotado...