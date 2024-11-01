edición general
La primera moneda con un retrato de Julio César  

El primer retrato de Julio César en una moneda fue este provincial bajo Cayo Vibio Pansa Caetroniano (también conocido como Pansa), un aliado de César, acuñado en la antigua ciudad de Nicea (como indica el nombre en griego, ahora en la actual Turquía). Esto data del 46-47 a.C., varios años antes de que César rompiera la tradición y acuñara una moneda con su propio retrato en Roma. Después de la muerte de César, Pansa se convirtió en aliado de Octaviano (más tarde Augusto) y lideró un ejército contra Marco Antonio.

themarquesito
#0 En el sub tenemos algunos posts increíbles de KungFuPossum, AncientCoinnoisseur, Protaco17, y el incomparable KBRCoinCabinet, aunque en el último caso el usuario juega con ventaja al ser la cuenta del Gabinete de Monedas y Medallas de la Biblioteca Real de Bélgica.
Charles_Dexter_Ward
#1 Gracias, es uno de mis subs en favoritos de Reddit.
Este subreddit está administrado por el ínclito @Themarquesito
themarquesito
#2 Aquí otro ejemplar del mismo tipo monetal, en impecable conservación y con foto de anverso y reverso.
En el reverso se puede leer EΠI ΓAIOV OVBIOV ΠANΣA, o sea "bajo Cayo Vibio Pansa".  media
Spirito
El hallazgo está bien porque podemos ya intuir la importancia de la moneda como intercambio fiable, del dinero, y que ha marcado generaciones enteras y la civilización tal cual la concebimos.
Charles_Dexter_Ward
Spirito
