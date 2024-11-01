La primera moneda con un retrato de Julio César  

El primer retrato de Julio César en una moneda fue este provincial bajo Cayo Vibio Pansa Caetroniano (también conocido como Pansa), un aliado de César, acuñado en la antigua ciudad de Nicea (como indica el nombre en griego, ahora en la actual Turquía). Esto data del 46-47 a.C., varios años antes de que César rompiera la tradición y acuñara una moneda con su propio retrato en Roma. Después de la muerte de César, Pansa se convirtió en aliado de Octaviano (más tarde Augusto) y lideró un ejército contra Marco Antonio.