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Primera ministra de Letonia dimite tras polémica por drones ucranianos extraviados

Primera ministra de Letonia dimite tras polémica por drones ucranianos extraviados

La primera ministra de centroderecha de Letonia, Evika Silina, anunció su renuncia el jueves. Los incidentes con drones “demostraron claramente que el liderazgo político en el sector de defensa no ha cumplido su promesa de cielos seguros sobre nuestro país”, dijo Silina el domingo, al explicar la renuncia de Sprūds. El 7 de mayo, dos aviones no tripulados presuntamente ucranianos entraron en Letonia, y uno de ellos se estrelló en una instalación de almacenamiento de combustible. Sprūds dijo que probablemente eran drones ucranianos

| etiquetas: letonia , drones , ucrania , polémica , ministra , evika silina , extraviados
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12 comentarios
8 1 1 K 98 actualidad
ur_quan_master #1 ur_quan_master
¿ Y de pedir responsabilidades a Ucrania se sabe algo?
3 K 42
#4 CosaCosa
#1 ucrania tiene mas poder ahora en europa que letonia.

O mas favor de USA /israel que leyonia ahora mismo
1 K 10
ur_quan_master #8 ur_quan_master
#4 USA/israel tienen más poder ahora en la UE que la UE.
2 K 26
#9 CosaCosa
#8 tiene toda la pinta
0 K 7
Alakrán_ #10 Alakrán_
#1 Relacionada. Al parecer fueron afectados por sistemas defensivos de guerra electrónica.

www.meneame.net/m/actualidad/drones-ucranianos-desviados-rusia-letonia
1 K 24
ur_quan_master #11 ur_quan_master
#10 Circulen circulen, que aquí no hay nada que ver.
0 K 12
HeilHynkel #3 HeilHynkel
El dejar usar tu espacio aéreo para atacar a otro país se considera acto de guerra.
2 K 28
#5 CosaCosa
#3 es que si no los han dejado, hay que pregumtarse en que se estan gastando tanta pasta para proteger nada.

Los ucranianos derriban cientos al dia en frente infinitamente mas grande.

O les ham dejado pasar, o son unos incopetentes
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HeilHynkel #6 HeilHynkel
#5

O les ham dejado pasar, o son unos incopetentes

Mira el mapa y me explicas como ha llegado Ucrania a atacar San Petersburgo.
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#7 CosaCosa
#6 no, si eso lo tengo clago. Pero mi pregunta es la misma
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#12 perej
Los malos, otra vez, los rusos, por desviar unos drones que les atacaban.
Hay veces que cuesta excusar que políticos y periodistas nos traten a todos como idiotas
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#2 lawerka
Dimitir? Si hubiese sabido el truco de "menuda inventada"...
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menéame