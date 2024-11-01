Primera ministra de Letonia dimite tras polémica por drones ucranianos extraviados

La primera ministra de centroderecha de Letonia, Evika Silina, anunció su renuncia el jueves. Los incidentes con drones “demostraron claramente que el liderazgo político en el sector de defensa no ha cumplido su promesa de cielos seguros sobre nuestro país”, dijo Silina el domingo, al explicar la renuncia de Sprūds. El 7 de mayo, dos aviones no tripulados presuntamente ucranianos entraron en Letonia, y uno de ellos se estrelló en una instalación de almacenamiento de combustible. Sprūds dijo que probablemente eran drones ucranianos