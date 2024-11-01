Primera ministra de Letonia dimite tras polémica por drones ucranianos extraviados

La primera ministra de centroderecha de Letonia, Evika Silina, anunció su renuncia el jueves. Los incidentes con drones “demostraron claramente que el liderazgo político en el sector de defensa no ha cumplido su promesa de cielos seguros sobre nuestro país”, dijo Silina el domingo, al explicar la renuncia de Sprūds. El 7 de mayo, dos aviones no tripulados presuntamente ucranianos entraron en Letonia, y uno de ellos se estrelló en una instalación de almacenamiento de combustible. Sprūds dijo que probablemente eran drones ucranianos
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O mas favor de USA /israel que leyonia ahora mismo
www.meneame.net/m/actualidad/drones-ucranianos-desviados-rusia-letonia
Los ucranianos derriban cientos al dia en frente infinitamente mas grande.
O les ham dejado pasar, o son unos incopetentes
O les ham dejado pasar, o son unos incopetentes
Mira el mapa y me explicas como ha llegado Ucrania a atacar San Petersburgo.
Hay veces que cuesta excusar que políticos y periodistas nos traten a todos como idiotas