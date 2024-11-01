Primera democracia del mundo; un puesto vacante

Este próximo 4 de julio, los EEUU celebrarán su aniversario de independencia y lo harán a lo grande, remarcando que, en puridad, fueron la primera democracia moderna. A partir de convertirse en una potencia mundial, consolidando su protagonismo tras la victoria de los Aliados en la Segunda Guerra Mundial, esa «primera democracia del mundo» ya no figura en el ránking de las Democracias Plenas, según los baremos utilizados para ello.
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En el mundo moderno se podría decir que la democracia más antjgua es Islandia, que tiene parlamento desde el año 930, pero los noruegos los conquistaron en el s. XIII...
Así queda EEUU desde 1776 ¿a 2026?
Hoy por hoy, un país (EEUU), que en la práctica, sólo puede ser presidente alguien forrado de pasta; no es una democracia.
Cuando el tío más decente y preparado del país pueda ser presidente, aunque sea el que baldea mi calle, entonces será una auténtica democracia.