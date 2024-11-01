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Primera democracia del mundo; un puesto vacante

Primera democracia del mundo; un puesto vacante

Este próximo 4 de julio, los EEUU celebrarán su aniversario de independencia y lo harán a lo grande, remarcando que, en puridad, fueron la primera democracia moderna. A partir de convertirse en una potencia mundial, consolidando su protagonismo tras la victoria de los Aliados en la Segunda Guerra Mundial, esa «primera democracia del mundo» ya no figura en el ránking de las Democracias Plenas, según los baremos utilizados para ello.

| etiquetas: democracia , eeuu , ránking
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5 comentarios
4 0 0 K 42 cultura
Apotropeo #1 Apotropeo
Y yo pensando que la primera democracia era griega.
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jrmagus #2 jrmagus
#1 Para democracia auténtica, la de Madriz.
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Apotropeo #4 Apotropeo
#2 ciudad estado.
:clap:
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#3 Robe7064 *
#1 Creo que te equivocabas igual. Hubo cosas parecidas antes en la India y otras que todavía existen en Nueva Guinea quizás sean incluso más antiguas. Y la democracia griega duró poco.

En el mundo moderno se podría decir que la democracia más antjgua es Islandia, que tiene parlamento desde el año 930, pero los noruegos los conquistaron en el s. XIII...

Así queda EEUU desde 1776 ¿a 2026?
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Apotropeo #5 Apotropeo
#3 Desconocía esos datos, me limitaba a la cultura general.
Hoy por hoy, un país (EEUU), que en la práctica, sólo puede ser presidente alguien forrado de pasta; no es una democracia.

Cuando el tío más decente y preparado del país pueda ser presidente, aunque sea el que baldea mi calle, entonces será una auténtica democracia.
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menéame