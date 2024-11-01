Primera democracia del mundo; un puesto vacante

Este próximo 4 de julio, los EEUU celebrarán su aniversario de independencia y lo harán a lo grande, remarcando que, en puridad, fueron la primera democracia moderna. A partir de convertirse en una potencia mundial, consolidando su protagonismo tras la victoria de los Aliados en la Segunda Guerra Mundial, esa «primera democracia del mundo» ya no figura en el ránking de las Democracias Plenas, según los baremos utilizados para ello.