Primera demanda española ante el TEDH por el pasaporte Covid
La asociación Liberum ha presentado ante el Tribunal de Derechos Humanos (en adelante TEDH) la primera demanda contra el uso obligatorio del Certificado. Relacionada:
www.meneame.net/story/pasaporte-inmunidad-cartilla-covid-son-legales
|
etiquetas
:
demanda española
,
tedh
,
pasaporte covid
,
liberum
relacionadas
#4
Mltfrtk
Liberum, joder es que ya sólo el nombre huele a subnormales que apesta.
2
K
33
#2
Mltfrtk
Los subnormales lamebarandillas atacan de nuevo
1
K
23
#1
sorecer
Cuando tienes pasta, tiempo para dedicarle e intereses espurios...
www.elconfidencial.com/espana/2021-08-22/frente-judicial-negacionistas
1
K
20
#3
Verdaderofalso
Como tengamos una epidemia de nuevo… va a ser la risa porque tengo la sensación de que va a ser el despiporre total
0
K
20
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
