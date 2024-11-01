La primera aparición conocida de la palabra «fuck» (1310) [ENG]

Hace poco informamos del primer uso conocido de "fuck" en una nota marginal en 1528 en De Officiis de Cicerón por un monje maldeciendo a su abad. Luego se halló otra en el poema "Flen flyys" de 1475. Se pensaba que era la primera aparición como referencia sexual hasta que el medievalista Paul Booth halló un ejemplo de actas judiciales inglesas de 1310: el caso de "un hombre llamado Roger Fuckebythenavele". Sale 3 veces en el registro, parece un apodo: "un copulador inexperto que intenta tener sexo con un ombligo, o una descripción de un tonto".