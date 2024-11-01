El primer sistema ferroviario autónomo en España cumple veinte años

En febrero del año 2006 se puso en funcionamiento el primer sistema ferroviario autónomo en España, el Automated People Mover (APM), la lanzadera que une la T4 con su edificio satélite en el aeropuerto Adolfo Suárez - Madrid Barajas. Dispone de diecinueve vehículos sin conductor, uno de ellos de reserva, que se desplazan a través de un túnel de 2.100 metros. Se organizan en seis convoyes formados por tres vehículos cada uno, una configuración que permite transportar 13.000 pasajeros a la hora a una velocidad de sesenta kilómetros por hora.