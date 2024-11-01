Primer ministro de Qatar: La relación con Hamás se inició a petición de EEUU y facilitado por Israel  

Tucker Carlson entrevista al primer ministro de Qatar en la cumbre de Doha. En las declaraciones del primer ministro señala "La relación con Hamás comenzó hace más de 13 años, a petición de Estados Unidos, y todo el financiamiento enviado fue a Gaza, facilitado por Israel. Cuando afirman que esto es financiación de Qatar a Hamás... es sólo una manera de difundir desinformación sobre un país". [En ingles]
| etiquetas: eeuu , hamas , israel , terrorismo
