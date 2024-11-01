edición general
9 meneos
9 clics
Primer ministro de Qatar: La relación con Hamás se inició a petición de EEUU y facilitado por Israel

Primer ministro de Qatar: La relación con Hamás se inició a petición de EEUU y facilitado por Israel  

Tucker Carlson entrevista al primer ministro de Qatar en la cumbre de Doha. En las declaraciones del primer ministro señala "La relación con Hamás comenzó hace más de 13 años, a petición de Estados Unidos, y todo el financiamiento enviado fue a Gaza, facilitado por Israel. Cuando afirman que esto es financiación de Qatar a Hamás... es sólo una manera de difundir desinformación sobre un país". [En ingles]

| etiquetas: eeuu , hamas , israel , terrorismo
8 1 0 K 105 politica
2 comentarios
8 1 0 K 105 politica
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Entonces llegan los israelíes a Portugal, se dispara el precio de la vivienda y el odio al brasileño

Llegan los fondos estadounidenses a España y se dispara el precio de la vivienda y el odio al árabe

Llegan estos mismos a Qatar y se financia a Hamas y se comete un genocidio...

Estos son los que dominan a España y los que dificultan vivir, tener casa y PP, PSOE y Vox obedecen
0 K 20
Dene #2 Dene
Lógico, ellos son gente rica y refinada, no quieren saber nada de esos miserias de Palestina que no tienen petrodolares
0 K 12

menéame