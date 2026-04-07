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El primer juicio contra Ábalos en el Supremo ¿Quiénes son los acusados y los principales testigos?

El primer juicio contra Ábalos en el Supremo ¿Quiénes son los acusados y los principales testigos?

El exministro socialista, su exasesor y un comisionista comparten banquillo en una vista en la que declararán ministros, exparejas y ex altos responsables de Transportes. Se juzga un presunto 'pelotazo' de más de 16 millones de euros por la adjudicación de contratos de compra de mascarillas para diferentes administraciones en lo peor de la pandemia, a lo que habría que sumar las dádivas obtenidas por el entonces ministro de Transportes, como fueron el disfrute de propiedades para él y una de sus parejas, que además obtuvo contratos en la

| etiquetas: primer , juicio , contra , abalos , supremo
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3 comentarios
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FunFrock #1 FunFrock
Esto no saldrá en portada
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josde #2 josde
#1 Ni casi en la prensa.
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#3 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 Está noticia tiene 3 click y 3 meneos, la enviada un minuto después el doble :roll:
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menéame