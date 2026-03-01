El primer gran éxito de la inteligencia artificial generativa en física teórica

Las IAG prometen acelerar las matemáticas y la física teórica. Un artículo en arXiv muestra que GPT-5.2 Pro de OpenAI descubrió y una versión interna demostró en 12 h una fórmula general para amplitudes de gluones en régimen semicolineal, luego verificada por humanos. La fórmula muestra un patrón muy sencillo, que parece intuitivo; sin embargo, ningún humano logró concebirla. Frente a fallos previos, el avance sugiere que la IA puede revelar patrones ocultos, aunque su intuición sigue siendo limitada.