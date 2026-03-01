edición general
El primer gran éxito de la inteligencia artificial generativa en física teórica

El primer gran éxito de la inteligencia artificial generativa en física teórica

Las IAG prometen acelerar las matemáticas y la física teórica. Un artículo en arXiv muestra que GPT-5.2 Pro de OpenAI descubrió y una versión interna demostró en 12 h una fórmula general para amplitudes de gluones en régimen semicolineal, luego verificada por humanos. La fórmula muestra un patrón muy sencillo, que parece intuitivo; sin embargo, ningún humano logró concebirla. Frente a fallos previos, el avance sugiere que la IA puede revelar patrones ocultos, aunque su intuición sigue siendo limitada.

2 1 0 K 29 ciencia
ur_quan_master #1 ur_quan_master *
Yo me mantengo cauto hasta que Francis no se pronuncie. :troll:
#2 Toponotomalasuerte
#1 ya se pronunciaron este jueves pasado.
ur_quan_master #3 ur_quan_master
#2 ya, y el envío es de la página de Francis xD
