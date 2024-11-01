edición general
El primer día del mes

El primer día del mes

Cuando fueron creados, en 1939, los cupones de alimentos (food stamps) tenían una doble función. Por un lado, eran un programa de asistencia directa a familias pobres, con dificultades para comprar comida. Por otro, servía como un sistema para resolver el problema de exceso de producción agrícola en el país, fruto del proteccionismo creciente fuera y la persistente falta de demanda interna. Hay montañas de estudios sobre sus efectos positivos en familias con hijos y papel reduciendo la pobreza en general.

HeilHynkel #1 HeilHynkel
Sobre los cupones de comida:

Hay montañas de estudios sobre sus efectos positivos en familias con hijos y papel reduciendo la pobreza en general. La inmensa mayoría de receptores está trabajando, y en muchos estados uno no puede pedir esta ayuda sin tener empleo.

A pesar de su efecto positivo tiene otro perverso como que algunas empresas (Walmart) enseñen a sus empleados a pedir dichos bonos con lo que se ahorran parte de su sueldo y se lo cargan a los contribuyentes.
themarquesito #3 themarquesito
#1 Parte que luego gastarán en Walmart ya que tienen descuento de empleados, con lo que SNAP en parte es una subvención encubierta a Walmart.
HeilHynkel #6 HeilHynkel
#3

Doble subvención entonces. Es casi como aquel perversos sistema de pago que hubo en el siglo XIX donde la empresa pagaba con dinero de la empresa que solo se podía gastar en tiendas de la empresa, a precios que dictaba la empresa.
Un_señor_de_Cuenca #4 Un_señor_de_Cuenca
Ojalá estas animaladas creen tanta tensión que haga cambiar algo. Esto es insostenible.
Acabo de leer un enlace del mismo artículo donde explica por qué el bulto naranja quiere reanudar las pruebas nucleares. Es tan rematadamente ignorante e imbécil que en un texto de unas pocas palabras no ha dado pie con bola. No tiene ni puta idea de lo que habla, ni sabe que Rusia tiene más armas nucleares que EE.UU., ni nada. Confunde un misil de crucero propulsado por un reactor nuclear con un misil nuclear. En fin, en su línea. Un completo imbécil incompetente.
#2 Jesucripto
Comunismo. :troll:
ColaKO #5 ColaKO
Además SNAP subvenciona a muchas corporaciones agrícolas Qué son en su mayoría republicanas, ya que con los cupones la gente compra muchos productos que contienen maíz, trigo y soja que están subvencionados y por tanto se venden más baratos. Una parte del problema de la obesidad se debe a que es más barato comer calorías basura que comida sana.
