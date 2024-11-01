El primer día del mes

Cuando fueron creados, en 1939, los cupones de alimentos (food stamps) tenían una doble función. Por un lado, eran un programa de asistencia directa a familias pobres, con dificultades para comprar comida. Por otro, servía como un sistema para resolver el problema de exceso de producción agrícola en el país, fruto del proteccionismo creciente fuera y la persistente falta de demanda interna. Hay montañas de estudios sobre sus efectos positivos en familias con hijos y papel reduciendo la pobreza en general.