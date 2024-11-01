El primer día del mes

Cuando fueron creados, en 1939, los cupones de alimentos (food stamps) tenían una doble función. Por un lado, eran un programa de asistencia directa a familias pobres, con dificultades para comprar comida. Por otro, servía como un sistema para resolver el problema de exceso de producción agrícola en el país, fruto del proteccionismo creciente fuera y la persistente falta de demanda interna. Hay montañas de estudios sobre sus efectos positivos en familias con hijos y papel reduciendo la pobreza en general.
| etiquetas: food stamps , cierre federal , roger senserrich
Hay montañas de estudios sobre sus efectos positivos en familias con hijos y papel reduciendo la pobreza en general. La inmensa mayoría de receptores está trabajando, y en muchos estados uno no puede pedir esta ayuda sin tener empleo.
A pesar de su efecto positivo tiene otro perverso como que algunas empresas (Walmart) enseñen a sus empleados a pedir dichos bonos con lo que se ahorran parte de su sueldo y se lo cargan a los contribuyentes.
Doble subvención entonces. Es casi como aquel perversos sistema de pago que hubo en el siglo XIX donde la empresa pagaba con dinero de la empresa que solo se podía gastar en tiendas de la empresa, a precios que dictaba la empresa.
