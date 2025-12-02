Primer avión de combate no tripulado capaz de derribar un objetivo aéreo a larga distancia: Turquía muestra el UCAV Kizilelma

El sistema, con múltiples sensores avanzados, introduce el concepto “ver sin ser visto, atacar sin ser detectado” . Turquía está consolidándose como una potencia en la industria de defensa. El país tiene una posición interesante en el tablero internacional, con influencia y contactos con diversos países. Está aprovechando este lugar para cerrar muchos acuerdos, mientras sigue mejorando en su propia producción. La última noticia es que han presentado el primer dron de combate capaz de derribar objetivos aéreos mientras vuela.
La guerra aérea ha cambiado radicalmente. Ahora es una guerra de AWCS o vete a saber lo que saldrá en el futuro. El que número y variedad de drones portamisiles se dispare es cuestión de tiempo. Y espérate que que no empiecen a armar con misiles IR a algún genranio para dar algún susto que otro.
