La prima de riesgo española baja hasta los 53,80 puntos y consolida su nivel más bajo desde finales de 2009

Es casi 30 puntos más baja que la francesa, que se queda, también, por detrás de la deuda italiana y griega. El interés del bono español a diez años se ha moderado sobre el mediodía de este miércoles hasta el 3,257% y ha llegado a comprimir el diferencial respecto del bono alemán hasta los 53,80 puntos, consolidando, así, su nivel más bajo desde finales de 2009.

7 comentarios
Mark_ #3 Mark_
Nunca he entendido nada de esos temas económicos relacionados con bolsa, prima de riesgo y demás, pero si que recuerdo que en aquellos años de Rajoy, en los que la prima de riesgo parecía el indicador más importante de cómo iba la economía española o no, estaba "super alta" después de los recortes que hizo el gobierno del PP, que años después hemos sabido que estaban manipulados por Montoro mientras se nos decía que "hay que hacer sacrificios".

www.telemadrid.es/noticias/economia/riesgo-anunciar-Rajoy-recorte-defi

Hoy está a menos de 55, y no hay portadas alabando esa mejoría. Creo que dice mucho de cómo nos jodieron la vida entonces, y cómo hoy día nos dicen lo contrario.
mariKarmo #1 mariKarmo
Jajajajaja
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
#1 alguno se le atragantará la cena xD
#4 rogerillu
Este maldito gobierno social-comunista va a romper España, acabar con el país, hundirlo, y dejarnos a todos en la pobreza. Solo queda Nox.
#5 NeuronaSur *
#4 Solo si vives de un suelo. … en la calle la estratosfera económica como que no.
Que es una llamada a los inversores!!!!!!
manualmenara #6 manualmenara
A cuanto se vendía la prima de Rajoy?
johel #7 johel *
#6 Y eso que les pillo con un balonazo de oxigeno enorme debido a una bajada importante del precio del crudo...
