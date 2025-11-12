La previsión de emisiones para 2025 refleja los peores augurios: “Los 1,5ºC ya no son plausibles”

Mazazo en plena Cumbre del Clima de Belém. Global Carbon Project, un equipo internacional de 130 científicos cuyos dictámenes son considerados un estándar de referencia en la cuantificación de emisiones de gases de efecto invernadero, ha hecho pública su previsión de emisiones globales para 2025 con resultados desastrosos. Según sus datos, las emisiones procedentes de combustibles fósiles aumentarán un 1,1% en 2025 hasta los 38.100 millones de toneladas de CO2, lo que hará que la atmósfera alcance una concentración de CO2 récord de 425,7 partes
| etiquetas: cambio climático , emisiones , calentamiento global
Y seguramente el mundo libre y bien informado seguira votando a los mismos ,acompañados de sus radicales, que niega el cambio climático y sus consecuencias, para arreglar la situación.
Lo que haga a día de hoy Europa es irrelevante completamente para el futuro del planeta.
La única solución desde Europa posible es competir con ellos, superarlos, y transformar la industria en eficiente al tiempo que competimos. Pero dejar de producir para que ellos produzcan no va a llevar a nada.