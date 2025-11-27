Presupuestos participativos: una avalancha de votos negativos frustra la gran bandera de España en València

La propuesta de una gran bandera de España en la plaza del mismo nombre ha resultado ser un rotundo fracaso. Es la tercera iniciativa menos apoyada en el distrito de Extramurs y, con mucha diferencia, la que más votos negativos ha cosechado en la primera edición de los Presupuestos Participativos donde se permite restar apoyos, no solo sumarlos. Pero no solo eso. En el cómputo global de la ciudad no ha habido otra avalancha de votos negativos como esta.