Presupuestos participativos: una avalancha de votos negativos frustra la gran bandera de España en València

La propuesta de una gran bandera de España en la plaza del mismo nombre ha resultado ser un rotundo fracaso. Es la tercera iniciativa menos apoyada en el distrito de Extramurs y, con mucha diferencia, la que más votos negativos ha cosechado en la primera edición de los Presupuestos Participativos donde se permite restar apoyos, no solo sumarlos. Pero no solo eso. En el cómputo global de la ciudad no ha habido otra avalancha de votos negativos como esta.

| etiquetas: presupuestos , participativos , votos , negativos , españa
8 comentarios
#2 abogado_del_diablo
Mis felicitaciones a los valencianos por esta demostración de cordura y dejar en ridículo a esta ola fachasubnormaloide desatada.
2
Ankor #4 Ankor
Bueno. Tienen a Vox presionando. Si no lo sacan mediante los presupuestos participativos ya lo harán mediante el concejal de turno y una partida de jardinería y ornamentación.
1
#6 Pivorexico
Emilio Delgado (Más Madrid) pidió aun más banderas que VOX www.youtube.com/shorts/auYTBxr3ZjE
0
#3 abogado_del_diablo
Mis felicitaciones al pueblo valenciano por esta demostración de cordura y dejar en ridículo a esta ola fachasubnormaloide desatada.
1
#8 Leon_Bocanegra
#7 No se, lee el resto del comentario y deduce que crees que estoy diciendo.
0
#1 Leon_Bocanegra
Queeeee? y ahora que va a pasar? Que va a ser de nosotros sin esa bandera? Aaaaaaaag huyamos! España se rompe.


Putos subnormales
0
fofito #7 fofito
#1 Subnormales...los que proponen, o los que votan en contra?
0
ostiayajoder #5 ostiayajoder *
A ver...

Es q fuera de hacerse pajas en el suelo no parece un gasto muy necesario....

Q quieren? Decir q estan en España? Pero ya lo estan, no?

Quiero de ir: hasta el mas independentista vasco o catalan sabe donde vive, estos parece q no....

O igual la necesidad es simplemente pensar q va a molestarles y ponerla solo por joderles, q no suena mejor en personas de mas de 15 años....
0

