El presunto asesino de Charlie Kirk comparece por primera vez ante el tribunal (Eng)

Tyler Robinson, de 22 años, comparece por primera vez en persona ante un tribunal de Utah tras ser acusado del asesinato del activista conservador Charlie Kirk. El equipo legal de Robinson solicita que se prohíba el uso de cámaras en la sala del tribunal, alegando que la gran atención mediática podría poner en peligro su derecho a un juicio justo. El juez Tony Graf está sopesando el derecho del público a la información frente a las preocupaciones de la defensa sobre la imparcialidad del juicio, tras haber restringido ya la filmación