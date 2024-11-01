edición general
5 meneos
18 clics
El presunto asesino de Charlie Kirk comparece por primera vez ante el tribunal (Eng)

El presunto asesino de Charlie Kirk comparece por primera vez ante el tribunal (Eng)

Tyler Robinson, de 22 años, comparece por primera vez en persona ante un tribunal de Utah tras ser acusado del asesinato del activista conservador Charlie Kirk. El equipo legal de Robinson solicita que se prohíba el uso de cámaras en la sala del tribunal, alegando que la gran atención mediática podría poner en peligro su derecho a un juicio justo. El juez Tony Graf está sopesando el derecho del público a la información frente a las preocupaciones de la defensa sobre la imparcialidad del juicio, tras haber restringido ya la filmación

| etiquetas: charlie kirk , tayler robinson
5 0 0 K 71 actualidad
1 comentarios
5 0 0 K 71 actualidad
XtrMnIO #1 XtrMnIO
Es curioso como todo este tema se ha llevado en secreto, será porque le mató uno de los de su cuerda?
1 K 19

menéame