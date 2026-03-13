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El preso político cubano Roilán Álvarez termina una huelga de hambre de más de un mes tras sufrir un infarto

El preso político cubano Roilán Álvarez termina una huelga de hambre de más de un mes tras sufrir un infarto

El activista, de 40 años ha decidió abandonar la huelga de hambre que mantuvo durante 48 días tras sufrir un infarto. Roilán está acusado de difundir propaganda contra el gobierno comunista. El 31 de enero había sido detenido por colocar carteles antigubernamentales y dañar una valla con la imagen de Fidel Castro en la provincia de Holguín. En Cuba hay al menos 760 presos por razones políticas. La Habana niega la existencia de presos políticos y los acusa de ser «mercenarios» de Estados Unidos.

| etiquetas: cuba , presos políticos , roilán álvarez
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4 comentarios
3 0 0 K 34 actualidad
Meneador_Compulsivo #1 Meneador_Compulsivo
Recordad los presos políticos porque cuando el señor naranja ordene liberarlos en mnm los defensores de la robolusión van a desaparecer más rápido que el billete del trillón de dólares.
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comadrejo #3 comadrejo
#1 Espero que no sean como algunos presos "políticos" de Venezuela. :troll:

www.bbc.com/mundo/articles/cgq7xjlw0jvo
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Jakeukalane #4 Jakeukalane
Qué va a mandar liberar nada.
Si en Venezuela quien más ha hecho para liberar presos políticos es Zapatero y le odian.
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menéame