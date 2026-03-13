El preso político cubano Roilán Álvarez termina una huelga de hambre de más de un mes tras sufrir un infarto

El activista, de 40 años ha decidió abandonar la huelga de hambre que mantuvo durante 48 días tras sufrir un infarto. Roilán está acusado de difundir propaganda contra el gobierno comunista. El 31 de enero había sido detenido por colocar carteles antigubernamentales y dañar una valla con la imagen de Fidel Castro en la provincia de Holguín. En Cuba hay al menos 760 presos por razones políticas. La Habana niega la existencia de presos políticos y los acusa de ser «mercenarios» de Estados Unidos.