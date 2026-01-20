Presiones de Estados Unidos a la jueza del caso de Marine Le Pen

He intentado menear el vídeo original, de un programa de la TV francesa llamado "En Société" emitido hace dos días, pero está sólo para suscriptores. Alguien ha capturado el fragmento relevante del vídeo, lo ha subtitulado en inglés y lo ha puesto en X, pero tampoco se puede menear, así que pongo la transcripción del vídeo (la parte relevante) en castellano. Al final incluiré el enlace al tuit, por si alguien quiere ver el vídeo:

Jueza Laurence Le Vert, instruyó el año pasado el caso de Marine Le Pen por corrupción:

"Me gustaría decir lo que ocurrió en mi oficina.

A petición de la Embajada de EE.UU. en París, recibí a 2 personas enviadas por la Administración Trump, supuestamente para hablar sobre Derechos Humanos, tal y como hago a menudo con diplomáticos de aliados de Francia.

Pero rápidamente la conversación giró hacia el juicio de Marine Le Pen, con la idea de encontrar, conmigo o con otros, elementos que indicaran que era un juicio puramente político para impedir que pudiera ser elegida Presidenta. El objetivo era encontrar pruebas de interferencia.

Me quedé tan sorprendida por lo que me estaban diciendo, por el tono (incluso siendo muy educado), que hice algo que no hago nunca cuando recibo a diplomáticos extranjeros: notifiqué lo ocurrido a la Oficina de Asuntos Exteriores, lo que se dijo en la conversación, entendí que era mi obligación hacerlo. Sé que se lo tomaron en serio."

Después comenta sobre jueces y casos de otros países en los que han sido sancionados por Estados Unidos por no fallar, en esos juicios, en el sentido que Estados Unidos quería.

twitter.com/AlexTaylorNews/status/2013529592393289832?s=20