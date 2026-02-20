edición general
Los presidentes de Estados Unidos y los extraterrestres

«Quiero agradecerle que haya traído ET a la Casa Blanca. Hemos disfrutado con su película. Hay gente en esta sala que sabe que todo lo que ha visto en esa pantalla es absolutamente cierto», le dijo Ronald Reagan a Steven Spielberg el 27 de junio de 1982 después de la proyección privada del largometraje en la residencia presidencial. ¿Admitió que las historias sobre cuerpos de alienígenas recuperados de platillos volantes estrellados tiene una base real? Reagan hizo ese comentario, confirmó Spielberg en 2012. «¡Y lo dijo sin sonreír!

Heni #2 Heni *
Lo primero que tendrían que demostrar los estadounidenses es la existencia de vida inteligente dentro de la Casa Blanca :troll:
#6 Alcalino *
#3 planteate lo siguiente: una civilización extraterrestre lo suficientemente avanzada como para viajar por la galaxia y llegar a la tierra, ¿no es capaz de esconderse para que no la detectemos?

Si han venido, tendrán tecnología suficiente para hacerte una colonoscopia ahora mismo mientras estas sentado delante del ordenador, sin que te enteres.

Dejemos para la ciencia ficción y las películas las conspiraciones.
Spirito #7 Spirito
#6 Sé que eres humano, sé que eres humano, sé que eres humano... :shit:

:tinfoil:
#1 Alcalino
Las noticias de extraterrestres son directamente proporcionales a la mierda que se pretende tapar
Spirito #3 Spirito
#1 Bueno, puede ser y también puede ser que tengan evidencias claras de vida fuera de la Tierra y lo oculten.

A mí no me cabe duda de que debe haber vida de todo tipo, similar o más avanzada que la nuestra en esa inmensidad del Universo.

Ahora bien, que hayan venido aquí a la Tierra o tengan algún resto de extraterrestes no me lo creo.
eldarel #4 eldarel
Si fuese cierto, Trump lo hubiese sacado con todo lujo de detalles en su primer mandato. :-P
HeilHynkel #5 HeilHynkel *
#4

Pero solo si sale él en la foto .... en primer plano, claro. xD  media
