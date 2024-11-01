El presidente sirio Ahmed al-Sharaa confirma que Siria está en conversaciones directas con Israel (Eng)

“Ampliaron su presencia en Siria, expulsaron a la misión [de mantenimiento de la paz] de la ONU y ocuparon nuevos territorios”. Con esa acusación, al-Sharaa describió una violación integral del arreglo de separación, que para él marcó el punto de inflexión en la relación militar entre ambos países. Según al-Sharaa, Israel ejecutó más de 1.000 ataques aéreos en Siria desde el 8 de diciembre, fecha en que su organización, el Frente Nusra, depuso a Assad, con impactos sobre el Palacio Presidencial y el Ministerio de Defensa.