Presidente del Parlamento tilda de “devastador” indulto de Trump a exmandatario hondureño

Sostuvo que “no hay diferencia entre un narcotraficante condenado y quien lo libera, sin importarle que haya metido toneladas de cocaína por las narices a millones de sus propios electores y contribuyentes”. Hernández, quien cumplía una condena de 45 años en Estados Unidos por tres cargos de narcotráfico después de ser extraditado tras la victoria de la actual presidenta hondureña, Xiomara Castro, fue liberado esta semana tras recibir el perdón de Trump, que había hecho el anuncio poco antes de las elecciones del domingo en Honduras.

#1 laruladelnorte
Trump justificó el indulto al afirmar que el Gobierno del expresidente Joe Biden “tendió una trampa” a Hernández, quien en una carta dirigida al mandatario estadounidense, entre elogios, recordó la colaboración bilateral entre ambos países durante su primer mandato.

Tócate los cojones,lo indulta porque abusaron de la buena fe del narco... :-O
