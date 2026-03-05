El presidente de Israel dice que España «está jugando a un juego incomprensible» e incumple con la OTAN

Jerusalén, 5 mar (EFE).- El presidente de Israel, Isaac Herzog, afirmó este jueves que España «está jugando un juego extraño e incomprensible» en la guerra contra Irán y le acusó de incumplir «su papel como miembro de la OTAN y de la Unión Europea».
| etiquetas: israel , otan , españa , estados unidos
Luego tomar en serio lo que dice este señor para ir por orden de llegada
Lo único incomprensible es que a ciertos países les esté saliendo gratis seguir saltándose nada menos que el "Derecho Internacional" y por extensión los "Derechos Humanos" mientras sus pilas de personas asesinadas siguen amontonándose a la vista de todos.
Por otro lado como miembro de la OTAN España tiene que acatar el articulo 5 que dice que “las partes convienen en que un ataque armado contra una o contra varias de ellas, acaecido en Europa o en América del Norte, se considerará como un ataque dirigido contra todas ellas (…)"
Ni España, ni la UE, ni la OTAN han sido atacadas en suelo europeo por Iran.… » ver todo el comentario