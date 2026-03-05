edición general
El presidente de Israel dice que España «está jugando a un juego incomprensible» e incumple con la OTAN

Jerusalén, 5 mar (EFE).- El presidente de Israel, Isaac Herzog, afirmó este jueves que España «está jugando un juego extraño e incomprensible» en la guerra contra Irán y le acusó de incumplir «su papel como miembro de la OTAN y de la Unión Europea».

Verdaderofalso
Cierto, deberíamos tomar más en serio los crímenes de guerra en Gaza, los ataques a las tropas de la ONU y la ilegalidad de los asentamientos en Cisjordania.

Luego tomar en serio lo que dice este señor para ir por orden de llegada
frankiegth
Voto bulo, porque el mensaje del gobierno español encabezado por Pedro Sánchez y su ministro de exteriores José Manuel Albares Bueno no puede ser más claro.

Lo único incomprensible es que a ciertos países les esté saliendo gratis seguir saltándose nada menos que el "Derecho Internacional" y por extensión los "Derechos Humanos" mientras sus pilas de personas asesinadas siguen amontonándose a la vista de todos.
Meneanauta
Que las ratas te roan hasta los huesos Isaac
#4 Nasser
Y a quien le importa lo que diga la basura sionista.
#5 concentrado
¿Y cuando actúa Israel como miembro de la ONU?
#10 Poligrafo
OTAN? Cada vez mas claro quien esta realmente detras de los ataques en Chipre y Turquia...
#6 albx
Yo le recordaría que Israel mató a un militar español de los cascos azules en Líbano.
eldarel #13
#6 y los ha atacado en varias ocasiones, sin que España les haya impuesto sanciones. :roll:
Atusateelpelo
La UE no ha sido atacada y aun asi España ha enviado una fragata a cubrir la defensa de un pais de la UE como Chipre.
Por otro lado como miembro de la OTAN España tiene que acatar el articulo 5 que dice que “las partes convienen en que un ataque armado contra una o contra varias de ellas, acaecido en Europa o en América del Norte, se considerará como un ataque dirigido contra todas ellas (…)"

Ni España, ni la UE, ni la OTAN han sido atacadas en suelo europeo por Iran.…   » ver todo el comentario
LázaroCodesal
¿Que pinta la otan en la guerra de usa/israel contra Irán?...¿Que tiene que ver Israel con la otan??
#11 veratus_62d669b4227f8
#8 Pues pinta que quieren que paguemos sus guerras.
Un_señor_de_Cuenca
Para ellos es incomprensible cumplir la ley y los acuerdos internacionales, no me extraña que estén desconcertados.
Dene
Se meta en sus putos asuntos
#12 carraxe
Un sionista enmierdando. No es noticia; será noticia, y buena, cuando lo maten a éste y a todos sus compañeros
