El presidente de Indonesia pide a Trump una reunión con su hijo Eric en un momento captado por un “micrófono abierto”.  

El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, le pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 13 de octubre, si podía reunirse con su hijo Eric, vicepresidente ejecutivo de la Organización Trump, según comentarios captados por un micrófono después de que Trump diera un discurso en una cumbre centrada en Gaza, celebrada en Egipto. Trump y Prabowo, que también aparecen en las imágenes de vídeo, parecían no darse cuenta de que un micrófono encendido estaba grabando su conversación.
