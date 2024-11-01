edición general
8 meneos
10 clics
La presidente de Honduras se pronunció por primera vez sobre las elecciones y denunció una “adulteración” de resultados electorales e injerencia de Trump

La presidente de Honduras se pronunció por primera vez sobre las elecciones y denunció una “adulteración” de resultados electorales e injerencia de Trump

Este martes, la presidente de Honduras, Xiomara Castro, denunció una “adulteración” de los resultados de las recientes elecciones presidenciales y rechazó la “injerencia” del mandatario estadounidense, Donald Trump, quien ha mostrado abiertamente su apoyo a un candidato de derecha.

| etiquetas: honduras , elecciones , adulteración
6 2 0 K 82 actualidad
13 comentarios
6 2 0 K 82 actualidad
Comentarios destacados:    
jonolulu #6 jonolulu
#4 Justo lo que no hace el PP xD

Parece que defines a la derecha, que cuando no gobierna da golpes de estado y esas cosillas
1 K 31
Findeton #9 Findeton
#6 La diferencia es que los golpes de estado de la derecha yo los reconozco y los de izquierdas muchos no los reconocen.

Por ejemplo, Maduro hizo un auto-golpe porque se quedó tras perder las elecciones. Y esperemos que la actual presidente de Honduras no haga eso mismo.
0 K 10
Verdaderofalso #12 Verdaderofalso *
#4 #6 pues Trump es uno de esos que no aceptó la derrota y que gracias a sus mentiras de fraude electoral sin pruebas originó el asalto al Capitolio que llevaron entre otras cosas amenazas de muerte al vicepresidente de los EEUU, Mike Pence
2 K 51
Findeton #13 Findeton
#12 Y eso es criticable, sin embargo él entregó el poder. Esta presidente no ha reconocido todavía que ha perdido y está haciendo comentarios en la línea que indica que no va a entregarlo.
0 K 10
Findeton #1 Findeton
Así que como la izquierda ha perdido, ponen excusas para quedarse en el poder.
3 K 14
#2 diablos_maiq
#1...porque lo natural es permitir las ingerencias de Trump sin protestar.
5 K 63
Findeton #4 Findeton
#2 Lo natural es que si pierdes las elecciones, permitas que el ganador asuma el nuevo gobierno. Por si se te ha olvidado de qué van las democracias.

Vamos, me imagino qué diríais si esto lo dijera alguien de derechas. De nazi para arriba diríais.
0 K 10
#10 diablos_maiq *
#4 lo natural creo que es oponerse a ingerencias extranjeras que falseen los resultados.

Aunque evidentemente esto debe demostrarse, claro.
0 K 10
Findeton #11 Findeton
#10 ¿Quieres decir que no reconoces los resultados? ¿Que no reconoces lo que ha votado la gente?

Veo que no te gusta la democracia, no confías en la independencia de pensamiento de los ciudadanos.
0 K 10
YoSoyTuPadre #3 YoSoyTuPadre *
#1 Que muestren las actas, aún esperamos, pararon en torno al 80% y hasta hoy
1 K 27
Findeton #5 Findeton
#3 Esperemos a que se terminen de contar.
0 K 10
Urasandi #7 Urasandi
#1 Chorrada de libro. El partido más votado es de los meapilas de derecha: es.wikipedia.org/wiki/Partido_Nacional_de_Honduras
0 K 11
Findeton #8 Findeton
#7 La chorrada la ha dicho la presidente, porque no reconoce eso, que ha ganado la derecha.
0 K 10

menéame