El presidente de Groenlandia: "No estamos en una situación en la que Estados Unidos pueda conquistarnos"

"No estamos en una situación en la que Estados Unidos pueda conquistar Groenlandia. Así no es la situación, por eso no hay que entrar en pánico. Debemos restaurar la buena colaboración que hemos tenido", ha afirmado Nielsen en rueda de prensa en Nuuk, capital groenlandesa. Nielsen rechazó las comparaciones con Venezuela, en donde Estados Unidos realizó hace dos días una intervención militar para capturar al presidente, Nicolás Maduro. "Nuestro país no es el adecuado para comparar con Venezuela. Somos un país democrático desde hace muchos años"