4
meneos
4
clics
El presidente egipcio Sisi afirma que el acuerdo sobre Gaza está a la vista mientras Witkoff, Kushner y el primer ministro qatarí se unen a las conversaciones
Mientras los principales negociadores se reúnen en Egipto, se espera que las negociaciones entre Israel y Hamás se aceleren.
actualidad
3 comentarios
#3
XtrMnIO
*
Imagina que te roban tus tierras, te roban tu casa, te echan del lugar donde naciste, y nacieron tus antepasados...
Ya oueden firmar la paz que quieran, que sólo pensarás en un día recuperar lo que injustamente te robaron.
No es terrorismo, es justicia.
1
K
33
#2
themarquesito
@Verdaderofalso
Mira quién se ha unido a las conversaciones
0
K
20
#1
anonimo115
Hombre si lo dice la emperatriz...
1
K
18
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
