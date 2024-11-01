edición general
El presidente egipcio Sisi afirma que el acuerdo sobre Gaza está a la vista mientras Witkoff, Kushner y el primer ministro qatarí se unen a las conversaciones

Mientras los principales negociadores se reúnen en Egipto, se espera que las negociaciones entre Israel y Hamás se aceleren.

XtrMnIO #3 XtrMnIO *
Imagina que te roban tus tierras, te roban tu casa, te echan del lugar donde naciste, y nacieron tus antepasados...

Ya oueden firmar la paz que quieran, que sólo pensarás en un día recuperar lo que injustamente te robaron.

No es terrorismo, es justicia.
themarquesito #2 themarquesito
@Verdaderofalso Mira quién se ha unido a las conversaciones
anonimo115 #1 anonimo115
Hombre si lo dice la emperatriz...
