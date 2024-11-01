El presidente de EE. UU., Donald Trump, dice que se le está agotando la paciencia con Vladimir Putin y pone sobre la mesa sanciones al petróleo ruso

Trump dijo que se le está "agotando rápidamente" la paciencia con Putin, y mencionó la posibilidad de sanciones contra los bancos y el sector petrolero rusos. "Es asombroso. Cuando Putin quería hacerlo, (el presidente ucraniano Volodimir) Zelenski no quería. Cuando Zelenski quería hacerlo, Putin no quería. Ahora Zelenski quiere y Putin es una incógnita. Vamos a tener que intervenir de manera muy, muy fuerte". Consultado sobre el ingreso de drones rusos a Polonia esta semana, Trump declaró: "No quiero defender a nadie pero fueron abatidos".