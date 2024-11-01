El presidente de la Diputación de Burgos admite ahora que los contratos municipales con su empresa son “nulos”

Los contratos que el Ayuntamiento de Burgos adjudicó a Eventos El Espino SL, la empresa de la que es copropietario el concejal, presidente de la Diputación y presidente del PP provincial, Borja Suárez, son nulos. Así lo ha reconocido el propio Suárez este viernes al responder a una pregunta del PSOE en el Pleno. Pero, a la vez que ha admitido que había una incompatibilidad para contratar con su empresa, ha hecho constar su total desconocimiento de la ley y lo ha hecho extensivo tanto al resto de concejales como al personal de la administración.