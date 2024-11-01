El Presidente del Cabildo de Gran Canaria pide al Estado que frene la compra del 45% de las Boluda por una empresa marroquí

Antonio Morales, ha remitido una carta al ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu Boher, solicitando que ponga en marcha la suspensión del régimen de liberalización y sometimiento a control de la inversión realizada en la empresa Boluda Maritime Terminals, que presta servicios integrales de gestión y logística en nueve puertos españoles: Las Palmas, La Palma, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, Sevilla, Vilagarcía, Cádiz (Concasa) y Santander por parte de la compañía marroquí Marsa Maroc, participada por el Estado marroquí.