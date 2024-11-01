edición general
1 meneos
2 clics

La presidenta Claudia Sheinbaum enfrentó fuertes reclamos de habitantes afectados por las lluvias, en una de las zonas más golpeadas en el norte de Veracruz

"Mis compañeros no pudieron salir, ya pasaron tres días y no aparecen. ¿De qué me sirve que venga aquí? ¡Yo quiero ver a mis compañeros!", expresó un estudiante.

| etiquetas: sheinbaum , mexico , veracruz , lluvias , morena
1 0 0 K 6 politica
sin comentarios
1 0 0 K 6 politica

menéame