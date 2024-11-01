edición general
3 meneos
10 clics
Presente y futuro de la vivienda en Praga: el análisis de un experto en urbanismo

Presente y futuro de la vivienda en Praga: el análisis de un experto en urbanismo

Año tras año, Praga se ubica entre los primeros puestos de las capitales europeas donde es más difícil comprar un casa. El alquiler tampoco cede. ¿Cuál es el diagnóstico actual y qué puede hacer la capital para mejorar? Conversamos con Mikel Berra Sandín, arquitecto y urbanista especializado en políticas de vivienda y planificación urbana que ha estudiado el caso checo. Mikel Berra Sandín es arquitecto y urbanista especializado en políticas de vivienda y planificación urbana. Actualmente estudia planificación urbana en el MIT y ha investigado

| etiquetas: presente , futuro , vivienda , praga , chequia , ciudad , urbanismo
3 0 0 K 40 actualidad
1 comentarios
3 0 0 K 40 actualidad
domadordeboquerones #1 domadordeboquerones
Pisos en Praga, primera necesidad en España
0 K 6

menéame