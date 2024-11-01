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Presentan el CUPRA Raval: el urbano eléctrico más deportivo desde 26.000€

Lo que comenzó en 2021 con el atrevido UrbanRebel se convierte ahora en realidad con el nuevo CUPRA Raval. Es el primer modelo urbano de CUPRA 100% eléctrico y fabricado en España. El CUPRA Raval es un urbano que mide 4,04 metros de largo, 1,78 m de ancho y 1,51 m de alto. El maletero de 430 litros es uno de sus puntos fuertes. Según CUPRA, las primeras unidades estarán disponibles a partir de verano de este mismo año y su precio de acceso oscilará en los 26.000 euros antes de aplicar ayudas, como la del Plan AUTO+.

| etiquetas: cupra raval , rebel , tracción delantera , meb+ , eléctrico urbano
3 1 3 K -2 cocheElectr
18 comentarios
3 1 3 K -2 cocheElectr
capitan__nemo #3 capitan__nemo
¿El barrio del raval no tiene o tenia muy mala fama? O lo han gentrificado.
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#6 chocoleches
#3 Las dos opciones son correctas, está gentrificado y sigue teniendo mala fama.
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ochoceros #8 ochoceros
#3 Es para que te atengas a que te van a clavar. El que avisa no es traidor.
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DORO.C #16 DORO.C
#3 Sí. Siempre ha tenido mala fama. Gentrificado no está, más bien lo contrario :troll:
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Dene #2 Dene *
Un coche del tamaño y prestaciones de un clio o un fiesta que en los 90 andaba por el millón de pelas (menos de 6000€)
Progreso lo llaman...
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Atusateelpelo #4 Atusateelpelo
#2 Irse a un Clio o un Fiesta pudiendo ir directamente al Ibiza...
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cosmonauta #14 cosmonauta
#4 El Clio era mejor que el Ibiza.
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RoterHahn #5 RoterHahn
#2
Progreso para los capitalistas.
El currela a apoquinar.
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capitan__nemo #7 capitan__nemo *
#2 será la inflacion desde los 90 + las nuevas cosas por seguridad que se obliga a instar + mas las pijadas ADAS + que sea electrico.

Hoy el clio básico gasolina cuesta 18.900 euros.
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#9 diablos_maiq *
#7 además las ayudas del MOVES permiten subirlo un pelín...
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#15 scalvo
#12 Ahí pone que el MG4 son 27k con ayudas incluidas:
www.mgmotor.eu/es-ES/configurator/mg4
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#10 Ferroviman *
Mirad! Cupra ha hecho un mg4 en feo y por solo 10.000 euros más... Y 3 años más tarde! Ingeniería alemana e estado puro....

Edit: y con la mitad de potencia! Cada vez más asombrado....
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#11 scalvo *
#10 Es mucho más bonito y dudo que haya un MG con 450km de autonomía por 16.000€

Sí algo tienen los MG, es que son feos a rabiar.
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#12 Ferroviman *
#11 El mg 4 tiene exactamente las mismas baterías que este. El standard hace 350 km y el de batería de litio 450.

Y es mucho más bonito que eso....

Lógicamente hay que comparar el de 300 km que es el raval que costará 26000 pavos con el estandard

Edit: de memoria hablo, pero ahora que lo dices el mg4 puede que tenga la batería algo más grande....
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#13 dakota
#10 y tracción delantera el cupra raval ...
Deportivo dicen....
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manc0ntr0 #18 manc0ntr0
#10 ¿Dónde dices que está ese MG por 16K?
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DrEvil #1 DrEvil
El CUPRA "ya puedes correr" :roll:
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hakcer_dislexico #17 hakcer_dislexico
Otro Seat Cani Edition
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menéame