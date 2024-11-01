Presentan el CUPRA Raval: el urbano eléctrico más deportivo desde 26.000€

Lo que comenzó en 2021 con el atrevido UrbanRebel se convierte ahora en realidad con el nuevo CUPRA Raval. Es el primer modelo urbano de CUPRA 100% eléctrico y fabricado en España. El CUPRA Raval es un urbano que mide 4,04 metros de largo, 1,78 m de ancho y 1,51 m de alto. El maletero de 430 litros es uno de sus puntos fuertes. Según CUPRA, las primeras unidades estarán disponibles a partir de verano de este mismo año y su precio de acceso oscilará en los 26.000 euros antes de aplicar ayudas, como la del Plan AUTO+.