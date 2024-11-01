Presentan el CUPRA Raval: el urbano eléctrico más deportivo desde 26.000€

Lo que comenzó en 2021 con el atrevido UrbanRebel se convierte ahora en realidad con el nuevo CUPRA Raval. Es el primer modelo urbano de CUPRA 100% eléctrico y fabricado en España. El CUPRA Raval es un urbano que mide 4,04 metros de largo, 1,78 m de ancho y 1,51 m de alto. El maletero de 430 litros es uno de sus puntos fuertes. Según CUPRA, las primeras unidades estarán disponibles a partir de verano de este mismo año y su precio de acceso oscilará en los 26.000 euros antes de aplicar ayudas, como la del Plan AUTO+.
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Progreso lo llaman...
Progreso para los capitalistas.
El currela a apoquinar.
Hoy el clio básico gasolina cuesta 18.900 euros.
www.mgmotor.eu/es-ES/configurator/mg4
Edit: y con la mitad de potencia! Cada vez más asombrado....
Sí algo tienen los MG, es que son feos a rabiar.
Y es mucho más bonito que eso....
Lógicamente hay que comparar el de 300 km que es el raval que costará 26000 pavos con el estandard
Edit: de memoria hablo, pero ahora que lo dices el mg4 puede que tenga la batería algo más grande....
Deportivo dicen....