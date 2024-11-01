edición general
Presentan 250.000 firmas para que la UE reduzca velocidad de barcos y proteja a ballenas

Presentan 250.000 firmas para que la UE reduzca velocidad de barcos y proteja a ballenas

El Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW) anunció este lunes que ha presentado a la Comisión Europea una petición con 258.023 firmas reclamando límites obligatorios de velocidad para los barcos para limitar el ruido submarino y el riesgo de colisión con ballenas. A escala mundial, reducir la velocidad de los barcos un 10 % puede disminuir el ruido submarino del transporte marítimo en un 40 %, recortar a la mitad el riesgo de colisión con ballenas y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero en torno al 13 %, según IFAW.

4 comentarios
#1 osmond
Si ya se nos están comiendo EEUU y los BRICS en productividad y crecimiento como para tirar más piedras sobre nuestro tejado.
Quizá mejor invertir en tecnología que reduzca esos ruidos.
0 K 5
#2 ombresaco *
A escala mundial, reducir la velocidad de los barcos un 10 % puede disminuir el ruido submarino del transporte marítimo en un 40 % 40% en energía, o en dB?

#1 de la misma noticia, también recortaría a la mitad el riesgo de colisión con ballenas (no sé de dónde han sacado esa cuenta)

#3 la idea es de El Fondo Internacional para el Bienestar Animal, no la UE
0 K 11
Connect #3 Connect
La UE y sus grandes ideas. Que la mercancía tarde más en llegar es una idea brillante...
0 K 11
UnoYDos #4 UnoYDos
#3 La idea es de IFAW, no de la UE
0 K 7

